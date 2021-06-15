Андрей Рублёв стал вторым теннисистом, которому удалось одержать 30 побед в сезоне

7-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал 30-ю победу в текущем сезоне. Сегодня, 15 июня, Рублёв в первом круге турнира ATP-500 в Галле (Германия) обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Рублёв стал вторым теннисистом в туре, которому удалось достигнуть отметки в 30 выигранных матчей. Ранее это сделал четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас, в активе которого 39 побед при 9 поражениях.

В сезоне-2021 вторая ракетка России Рублёв взял титул на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Также Андрей играл в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где уступил именно Циципасу.

В матче второго круга на турнире в Галле россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.