Андрей Рублёв стал вторым теннисистом, которому удалось одержать 30 побед в сезоне
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7-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал 30-ю победу в текущем сезоне. Сегодня, 15 июня, Рублёв в первом круге турнира ATP-500 в Галле (Германия) обыграл соотечественника Карена Хачанова со счётом 6:3, 7:6 (7:5).
Рублёв стал вторым теннисистом в туре, которому удалось достигнуть отметки в 30 выигранных матчей. Ранее это сделал четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас, в активе которого 39 побед при 9 поражениях.
В сезоне-2021 вторая ракетка России Рублёв взял титул на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Также Андрей играл в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), где уступил именно Циципасу.
В матче второго круга на турнире в Галле россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.
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