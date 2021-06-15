Видеообзор поражения Даниила Медведева в первом круге турнира в Галле

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел одержать победу в первом официальном матче на травяном покрытии.

В первом круге турнира категории ATP-500 в Галле (Германия) россиянин проиграл представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 34 минуты.

За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Призовой фонд турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.