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Штруфф назвал победу над Медведевым «самой большой в его карьере»

Штруфф назвал победу над Медведевым «самой большой в его карьере»
Яна Метлёва
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями после победы в матче с россиянином Даниилом Медведевым в первом круге турнира ATP-500 в Галле (Германия). Штруфф победил со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Это самая большая победа в моей карьере, особенно важно то, что я одержал её на родной земле. Я живу всего в часе езды отсюда.

Он подавал на сет при счёте 6:5 и дважды делал эйсы на второй подаче, а я хорошо принимал при 30:30 и 30:40. Потом я неплохо сыграл на тай-брейке, а при счёте 5:1 во втором сете подумал, что на прошлой неделе вёл 5:1 против Диего Шварцмана. В итоге в четвёртом круге «Ролан Гаррос» я проиграл сет на тай-брейке, имея 7 сетболов, так что это, естественно, засело у меня в голове.

В прошлый раз в Цинциннати (в августе 2019 года. – Прим. «Чемпионата») Медведев уничтожил меня со счётом 6:2, 6:1. Это было тяжело. Тогда я вообще не знал, как с ним играть. Как по мне, лучше играть с ним на траве, чем на харде. У меня действительно есть игра на траве, и мне нравится переходить на неё. Плюс победы на «Ролан Гаррос» придали мне уверенности», — приводит слова Штруффа сайт ATP.

Напомним, на «Ролан Гаррос-2021» Штруфф дошёл до четвёртого круга, по ходу турнира среди прочих обыграв седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва.

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