Организаторы турнира на Мальорке подтвердили предоставление уайлд-кард Новаку Джоковичу

Организаторы турнира ATP-250 на Мальорке официально подтвердили предоставление уайлд-кард первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу для выступления в парном разряде. Уроженец Белграда таким образом хочет начать подготовку к Уимблдону.
Приглашение Новаку лично направил директор соревнований Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
Официальный сайт турнира сообщает, что Новак прибудет на Мальорку завтра, 17 июня, и примет участие в открытии нового центрального корта. В рамках церемонии открытия состоится матч хорвата Горана Иванишевича и немца Томми Хааса.
На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Турнир на Мальорке стартует 20 июня.
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