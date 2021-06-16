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Организаторы турнира на Мальорке подтвердили предоставление уайлд-кард Новаку Джоковичу

Организаторы турнира на Мальорке подтвердили предоставление уайлд-кард Новаку Джоковичу
Антон Шебика
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Организаторы турнира ATP-250 на Мальорке официально подтвердили предоставление уайлд-кард первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу для выступления в парном разряде. Уроженец Белграда таким образом хочет начать подготовку к Уимблдону.

Приглашение Новаку лично направил директор соревнований Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

Официальный сайт турнира сообщает, что Новак прибудет на Мальорку завтра, 17 июня, и примет участие в открытии нового центрального корта. В рамках церемонии открытия состоится матч хорвата Горана Иванишевича и немца Томми Хааса.

На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Турнир на Мальорке стартует 20 июня.

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