Александрова: удивлена, что победила Свитолину в двух сетах. Я готовилась к третьему

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась впечатлениями от победы в матче второго круга турнира в Берлине (Германия) с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:4, 7:5. Во втором сете Александрова уступала 2:5 и смогла выиграть пять геймов подряд.

«Мне очень нравится играть на траве. Я с нетерпением ждала этой части сезона. Играть с Элиной всегда непросто. Я удивлена, что смогла победить в двух сетах. Мысленно я уже готовилась к третьей партии. Но мне больше повезло в важном гейме. Затем я смогла сделать обратный брейк, это придало мне уверенности», — приводит слова Александровой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Александрова поспорит с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия). Турнир в Берлине с призовым фондом € 456 073 завершится 20 июня.