Карацев и Пёрселл вышли в четвертьфинал турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев в паре с австралийцем Максом Пёрселлом победили Джейми Маррея (Великобритания) и Бруно Суареса (Бразилия) во втором круге парного турнира в Лондоне.
Встреча завершилась победой российско-австралийского дуэта со счётом 6:4, 6:4.
За всю игру Карацев и Пёрселл исполнили 2 эйса, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Их соперники 1 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Карацев и Пёрселл сыграют с победителями матча Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Алекс Де Минор (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).
Стоит отметить, что российский теннисист уже завершил своё выступление на турнире в одиночном разряде, проиграв Норри 5:7, 2:6.
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