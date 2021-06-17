Роджер Федерер: сейчас в центре внимания только титулы на ТБШ, мне это не нравится

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об отношении к титулам на мэйджорах.
«Сейчас в центре внимания только титулы на турнирах «Большого шлема», мне это не нравится. Когда я пришёл в тур, дело было не только в «Шлемах». Но всё начал Пит Сампрас. Именно он сказал, что для него интересны только турниры «Большого шлема». В будущем в любом случае разные игроки будут выигрывать мэйджоры.
Турниры «Большого шлема» многое дали мне, но после 15-го титула я уже не обращал внимания на количество. Я просто хотел побить рекорд Сампраса, всё остальное стало бонусом», — приводит слова Федерера Tennis World USA.
Пит Сампрас за карьеру выиграл 14 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
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