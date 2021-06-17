Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бьянка Андрееску заплакала после поражения. В этот момент ей стали петь Happy Birthday

Бьянка Андрееску заплакала после поражения. В этот момент ей стали петь Happy Birthday
Антон Шебика
Комментарии

По окончании матча второго круга турнира в Берлине (Германия) между канадкой Бьянкой Андрееску и француженкой Ализе Корне произошёл необычный момент. Андрееску потерпела поражение в двух сетах и заплакала. В этот момент болельщики стали исполнять песню Happy Birthday, так как вчера, 16 июня, Бьянке исполнился 21 год.

Права на видео принадлежат DAZN и WTA. Видео можно посмотреть в «твиттере» DAZN Canada.

Андрееску на турнире в Берлине была посеяна под третьим номером. Следующей соперницей Корне будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Бьянка является победительницей Открытого чемпионата США 2019 года и двух турниров WTA. В рейтинге WTA она занимает седьмую строчку.

Новость по теме
Бьянка Андрееску рассталась со своим тренером
Бьянка Андрееску пришла, чтобы отправить Серену на пенсию Бьянка Андрееску пришла, чтобы отправить Серену на пенсию
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021