Бьянка Андрееску заплакала после поражения. В этот момент ей стали петь Happy Birthday

По окончании матча второго круга турнира в Берлине (Германия) между канадкой Бьянкой Андрееску и француженкой Ализе Корне произошёл необычный момент. Андрееску потерпела поражение в двух сетах и заплакала. В этот момент болельщики стали исполнять песню Happy Birthday, так как вчера, 16 июня, Бьянке исполнился 21 год.

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Андрееску на турнире в Берлине была посеяна под третьим номером. Следующей соперницей Корне будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Бьянка является победительницей Открытого чемпионата США 2019 года и двух турниров WTA. В рейтинге WTA она занимает седьмую строчку.