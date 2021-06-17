Бьянка Андрееску заплакала после поражения. В этот момент ей стали петь Happy Birthday
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По окончании матча второго круга турнира в Берлине (Германия) между канадкой Бьянкой Андрееску и француженкой Ализе Корне произошёл необычный момент. Андрееску потерпела поражение в двух сетах и заплакала. В этот момент болельщики стали исполнять песню Happy Birthday, так как вчера, 16 июня, Бьянке исполнился 21 год.
Права на видео принадлежат DAZN и WTA. Видео можно посмотреть в «твиттере» DAZN Canada.
Андрееску на турнире в Берлине была посеяна под третьим номером. Следующей соперницей Корне будет победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Бьянка является победительницей Открытого чемпионата США 2019 года и двух турниров WTA. В рейтинге WTA она занимает седьмую строчку.
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