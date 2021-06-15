Тренер Джоковича: я никогда не видел Надаля таким беспомощным на «Ролан Гаррос»

Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал полуфинальный матч «Ролан Гаррос», в котором серб победил испанца Рафаэля Надаля.
«Я уже некоторое время назад говорил, что Новаку будет легче сыграть с Надалем в полуфинале. Мы были в Белграде, когда состоялась жеребьёвка «Ролан Гаррос», и он не очень обрадовался, когда увидел Рафу и Роджера в своей части сетки. Честно говоря, я обрадовался. Рафа никогда не проигрывал финал в Париже, подход к финалу всегда очень специфичен, к тому же Рафа выиграл 13 титулов во Франции. Это тот же менталитет, что и у Джоковича на Открытом чемпионате Австралии. Я никогда не видел Рафу таким беспомощным на «Ролан Гаррос». Я чувствую, что Новак мог бы выиграть третий сет раньше, но в целом его теннис был идеальным», — цитирует Иванишевича Tennis Majors.
Новак Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос», в котором победил Стефаноса Циципаса.
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