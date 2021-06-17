Карацев и Пёрселл не смогли пробиться в полуфинал турнира в Лондоне в парном разряде
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Российский теннисист Аслан Карацев в паре с австралийцем Максом Пёрселлом не сумели пробиться в полуфинал турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.
В четвертьфинальном матче Карацев и Пёрселл уступили дуэту Алекс де Минор (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания) со счётом 6:3, 4:6, [6:10]. Встреча продлилась 1 час 6 минут.
Российско-австралийский дуэт 2 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и использовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету де Минора и Норри – 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Отметим, что во втором круге турнира в Лондоне в одиночном разряде Карацев уступил именно Норри со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
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