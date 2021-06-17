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Аслан Карацев заявился на турнир в Гамбурге. Он начнётся через день после Уимблдона

Аслан Карацев заявился на турнир в Гамбурге. Он начнётся через день после Уимблдона
Яна Метлёва
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Пресс-служба ATP опубликовала заявочный лист у мужчин на грунтовый турнир категории ATP-500, который пройдёт с 12 по 18 июля в Гамбурге (Германия), сразу после завершения Уимблдона.

Действующим чемпионом турнира в Гамбурге является россиянин Андрей Рублёв, однако на данный момент седьмая ракетка мира заявку на участие в соревнованиях не подал.

Среди российских теннисистов на турнир заявился лишь Аслан Карацев. Компанию Карацеву среди прочих составили – испанец Пабло Карреньо-Буста, канадец Феликс Оже-Альяссим, грузин Николоз Басилашвили и немец Доминик Кёпфер.

Отметим, что квалификационный раунд Уимблдона стартует 21 июня. В основной сетке турнира будет 128 участников. Первый круг начнётся 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

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