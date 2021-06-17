Доминик Тим не выступит на Олимпиаде в Токио

Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».
«Всем привет! Пришёл поделиться с вами печальной новостью. Обсудив вопрос со своей командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение – отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Для меня, как и для любого другого спортсмена, участие в Олимпийских играх и представление своей страны – огромная честь, поэтому это решение далось мне очень тяжело. Однако 2021 год начался не так, как ожидалось, и я не чувствую, что готов сыграть в Токио на хорошем уровне.
Последние две недели я усердно тренировался и постепенно начинаю улучшать свою физическую форму. Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, выкладываться на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить свой титул на US Open. Я желаю всей австрийской команде, которая отправится в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за сборную Австрии на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — написал Тим в своём «инстаграме».
- 18 июня 2021
-
00:15
- 17 июня 2021
-
23:30
-
23:18
-
22:23
-
21:45
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
19:48
-
19:06
-
18:53
-
17:53
-
17:41
-
17:27
-
17:13
-
16:13
-
15:17
-
14:42
-
14:07
-
13:34
-
12:56
-
12:19
-
11:26
-
10:04
-
09:31
-
09:07
-
00:57
-
00:41
- 16 июня 2021
-
23:42
-
22:57
-
22:19
-
22:00
-
21:52
-
21:24