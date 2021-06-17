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Доминик Тим не выступит на Олимпиаде в Токио

Доминик Тим не выступит на Олимпиаде в Токио
Яна Метлёва
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Пятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не примет участия в Олимпийских играх в Токио (Япония). Об этом спортсмен сообщил в «Инстаграме».

«Всем привет! Пришёл поделиться с вами печальной новостью. Обсудив вопрос со своей командой и проанализировав ситуацию, я принял очень трудное решение – отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Для меня, как и для любого другого спортсмена, участие в Олимпийских играх и представление своей страны – огромная честь, поэтому это решение далось мне очень тяжело. Однако 2021 год начался не так, как ожидалось, и я не чувствую, что готов сыграть в Токио на хорошем уровне.

Последние две недели я усердно тренировался и постепенно начинаю улучшать свою физическую форму. Моя цель – упорно работать в ближайшие недели, выкладываться на Уимблдоне, продолжать тренироваться и, надеюсь, защитить свой титул на US Open. Я желаю всей австрийской команде, которая отправится в Токио, всего наилучшего. Я молод и надеюсь, что смогу сыграть за сборную Австрии на Олимпийских играх в Париже в 2024 году», — написал Тим в своём «инстаграме».

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