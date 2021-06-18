Соболенко написала пост после поражения в Берлине, Кольцов опубликовал эмодзи

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения в матче второго круга турнира в Берлине (Германия). Уроженка Минска уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Арина на этом турнире была посеяна под первым номером.

«Надеюсь, в следующий раз будет лучше», — написала Соболенко.

Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко

На пост Соболенко отреагировал Константин Кольцов – тренер хоккейного клуба «Спартак», экс-хоккеист сборной Беларуси. В комментарии он опубликовал эмодзи, Арина ответила аналогично.

Для Соболенко это был первый в 2021 году матч на траве. Грунтовой сезон Арина завершила поражением в третьем круге «Ролан Гаррос» от будущей финалистки – россиянки Анастасии Павлюченковой.