Соболенко написала пост после поражения в Берлине, Кольцов опубликовал эмодзи

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в своём «инстаграме» после поражения в матче второго круга турнира в Берлине (Германия). Уроженка Минска уступила американке Мэдисон Кис со счётом 4:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Арина на этом турнире была посеяна под первым номером.
«Надеюсь, в следующий раз будет лучше», — написала Соболенко.
Фото: «Инстаграм» Арины Соболенко
На пост Соболенко отреагировал Константин Кольцов – тренер хоккейного клуба «Спартак», экс-хоккеист сборной Беларуси. В комментарии он опубликовал эмодзи, Арина ответила аналогично.
Для Соболенко это был первый в 2021 году матч на траве. Грунтовой сезон Арина завершила поражением в третьем круге «Ролан Гаррос» от будущей финалистки – россиянки Анастасии Павлюченковой.
- 18 июня 2021
-
11:59
-
11:30
-
10:43
-
10:31
-
09:17
-
08:50
-
00:15
- 17 июня 2021
-
23:30
-
23:18
-
22:23
-
21:45
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
20:40
-
19:48
-
19:06
-
18:53
-
17:53
-
17:41
-
17:27
-
17:13
-
16:13
-
15:17
-
14:42
-
14:07
-
13:34
-
12:56
-
12:19
-
11:26
-
10:04
-
09:31
-
09:07
-
00:57
-
00:41