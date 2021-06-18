Аслан Карацев снялся с турнира в Истбурне

24-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, на этой неделе не сумевший выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне, снялся с соревнований АТР в Истбурне, которые пройдут на следующей неделе.

Его место в основной сетке соревнований займёт финн Эмиль Руусувуори.

Таким образом, ближайшим стартом 27-летнего россиянина станет Уимблдон, который начинается 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

Ранее стало известно, что Карацев заявился на турнир категории ATP-500, который пройдёт с 12 по 18 июля в Гамбурге (Германия), то есть сразу после завершения Уимблдона. Из российских теннисистов на турнире сыграет только Карацев.