Аслан Карацев снялся с турнира в Истбурне
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24-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, на этой неделе не сумевший выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне, снялся с соревнований АТР в Истбурне, которые пройдут на следующей неделе.
Его место в основной сетке соревнований займёт финн Эмиль Руусувуори.
Таким образом, ближайшим стартом 27-летнего россиянина станет Уимблдон, который начинается 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. В основной сетке турнира будет 128 участников. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
Ранее стало известно, что Карацев заявился на турнир категории ATP-500, который пройдёт с 12 по 18 июля в Гамбурге (Германия), то есть сразу после завершения Уимблдона. Из российских теннисистов на турнире сыграет только Карацев.
Новость по темеАслан Карацев уступил во втором круге турнира в Лондоне
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