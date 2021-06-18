Тарпищев: у Рублёва есть шансы выиграть турнир в Галле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира АТР в Галле (Германия).

В четвертьфинале четвёртый сеяный Рублёв обыграл хозяина корта Филиппа Кольшрайбера, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:2. В полуфинале 23-летний россиянин встретится с грузином Николозом Басилашвили.

«Этот турнир не так значим и важен, но у Рублёва есть шансы его выиграть. К тому же он проходит на травяном покрытии — это возможность быстрее адаптироваться. Хотя в Галле покрытие очень медленное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Седьмая ракетка мира Рублёв является обладателем восьми титулов АТР, пять из которых он завоевал в 2020 году. В текущем сезоне Андрей стал победителем турнира в Роттердаме.