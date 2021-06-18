Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тарпищев: у Рублёва есть шансы выиграть турнир в Галле

Тарпищев: у Рублёва есть шансы выиграть турнир в Галле
Елена Чистова
Комментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в полуфинал турнира АТР в Галле (Германия).

В четвертьфинале четвёртый сеяный Рублёв обыграл хозяина корта Филиппа Кольшрайбера, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:2. В полуфинале 23-летний россиянин встретится с грузином Николозом Басилашвили.

«Этот турнир не так значим и важен, но у Рублёва есть шансы его выиграть. К тому же он проходит на травяном покрытии — это возможность быстрее адаптироваться. Хотя в Галле покрытие очень медленное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Седьмая ракетка мира Рублёв является обладателем восьми титулов АТР, пять из которых он завоевал в 2020 году. В текущем сезоне Андрей стал победителем турнира в Роттердаме.

Новость по теме
Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле
«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом «Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021