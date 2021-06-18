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Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле

Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле
Антон Шебика
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Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Галле под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Андрей 9 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Рублёв поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

В 2019 году чемпионом этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Галле. 1/4 финала
18 июня 2021, пятница. 12:15 МСК
Филипп Кольшрайбер
128
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2  
7 7 		6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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