Андрей Рублёв вышел в полуфинал турнира в Галле
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Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Галле под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Андрей 9 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Рублёв поспорит с победителем матча Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).
В 2019 году чемпионом этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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