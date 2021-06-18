Видеообзор победы Рублёва над Кольшрайбером в четвертьфинале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) под четвёртым номером, вышел в полуфинал, обыграв хозяина корта Филиппа Кольшрайбера, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

В первом сете игра была равной и победитель определился только на тай-брейке. Кольшрайбер повёл 3:0, но Рублёву удалось отыграться, что и стало переломным моментом. Вторая партия прошла с преимуществом россиянина, который уверенно вышел в полуфинал.



Андрей 9 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Рублёв поспорит с представителем Грузии Николозом Басилашвили, начавшим соревнования с квалификации.