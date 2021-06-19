Канадский теннисист Денис Шаповалов не выступит на Олимпиаде в Токио

22-летний представитель Канады Денис Шаповалов заявил, что решил отказаться от выступления на Олимпиаде в Токио и будет готовиться к Играм-2024 в Париже.

«Это был трудный выбор. Я всегда мечтал представлять Канаду, представлять свою страну на Олимпийских играх. Думаю, что каждый спортсмен мечтает о взрослении, особенно я.

Учитывая ограничения, связанные с коронавирусом, и всё, что происходит прямо сейчас, мы решили с командой, что нам лучше всего пропустить Игры. Но, конечно, очень жаль.

Боли в плече повторяются, это сказывается на игре. Поэтому не хочу слишком много играть и слишком сильно напрягаться. Мы решили, что действительно хотим провести хороший сезон на траве.

Париж в 2024 году не так уж далеко. И я точно буду рад участвовать в этом соревновании», — приводит слова Шаповалова Opencourt.