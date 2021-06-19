Стало известно, кто сыграет в паре с Новаком Джоковичем на Мальорке

Стало известно, кто станет партнёром первой ракетки мира серба Новака Джоковича на турнире категории ATP-250 на Мальорке (Испания) в парном разряде. Джокович сыграет в паре с испанцем Карлосом Гомес-Эррерой.

Сербско-испанский тандем получил уайлд-кард от организаторов и в 1/16 сыграет с парой Томислав Бркич (Босния и Герцеговина)/Никола Сакич (Сербия).

Турнир на Мальорке пройдёт с 20 по 26 июня. Участие в одиночных соревнованиях примут россияне Даниил Медведев (1) и Карен Хачанов (6).

На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».