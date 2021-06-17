Новак Джокович провёл совместную тренировку с 6-летним сыном на Мальорке

Первая ракетка мира серб Новак Джокович провёл совместную тренировку на травяном покрытии с 6-летним сыном Стефаном. Джокович готовится к выступлению на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания), где выступит только в парном разряде. Соревнования пройдут с 20 по 26 июня.
Видео с тренировки опубликовала пресс-служба турнира на Мальорке, куда уже прибыл Новак.
Публикация доступна в «инстаграме» Mallorca Championships.
Имя напарника Джоковича пока не раскрывается. На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 и стал 19-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Вчера, 16 июня, в состав участников турнира вошёл россиянин Даниил Медведев. Вторая ракетка мира получил уайлд-кард от организаторов.
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