«Назначай дату». Люка Пуй — на предложение Ника Кирьоса провести боксёрский поединок

Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил подписчикам в «Твиттере» подобрать ему соперника для боксёрского поединка.
«Есть идея! Хочу провести боксёрский поединок: Кирьос против другого теннисиста… Кто же выйдет со мной на ринг?» — написал австралиец в своём «твиттере». «Назначай дату», — отреагировал на твит француз Люка Пуй. «Давай, но мы друзья!» — ответил Кирьос. Другой теннисист – американец Теннис Сандгрен – с юмором подошёл к вызову Кирьоса. «Я пошёл танцевать», — написал Сандгрен.
Ранее Кирьос снялся с травяных турниров в Лондоне (Великобритания) и на Мальорке (Испания). Для Ника они должны были ознаменовать возвращение в тур после продолжительного отсутствия. Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии. Напомним, в третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве.
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