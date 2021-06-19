«Назначай дату». Люка Пуй — на предложение Ника Кирьоса провести боксёрский поединок

Австралийский теннисист Ник Кирьос предложил подписчикам в «Твиттере» подобрать ему соперника для боксёрского поединка.

«Есть идея! Хочу провести боксёрский поединок: Кирьос против другого теннисиста… Кто же выйдет со мной на ринг?» — написал австралиец в своём «твиттере». «Назначай дату», — отреагировал на твит француз Люка Пуй. «Давай, но мы друзья!» — ответил Кирьос. Другой теннисист – американец Теннис Сандгрен – с юмором подошёл к вызову Кирьоса. «Я пошёл танцевать», — написал Сандгрен.

Ранее Кирьос снялся с травяных турниров в Лондоне (Великобритания) и на Мальорке (Испания). Для Ника они должны были ознаменовать возвращение в тур после продолжительного отсутствия. Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии. Напомним, в третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве.