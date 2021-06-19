Павлюченкова и Кудерметова узнали первых соперниц на турнире в Истбурне

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA 500, который пройдет в Истбурне (Великобритания) с 21 до 27 июня.

В основной сетке сыграют четыре российские теннисистки. Вероника Кудерметова сыграет с американкой Элисон Риске, Светлана Кузнецова – с эстонкой Анетт Контавейт. Первой соперницей восьмой сеяной Анастасии Павлюченковой стала обладательница уайлд-карда Елена Остапенко из Латвии, Дарья Касаткина сыграет с одной из победительниц квалификации.

Также по окончании отборочного турнира узнает свою первую соперницу лидер посева – Арина Соболенко из Беларуси. Вторая ракетка соревнований Элина Свитолина из Украины начнёт турнир матчем с испанкой Паулой Бадоса. Третья сеяная Бьянка Андрееску из Канады в первом круге сыграет с американкой Мэдисон Кис, а четвёртая сеяная полька Ига Свёнтек – с обладательницей уайлд-карда британкой Хитер Уотсон.