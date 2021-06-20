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Уго Умбер прокомментировал выход в финал турнира в Галле

Уго Умбер прокомментировал выход в финал турнира в Галле
Григорий Петерсон
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Французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Галле. Француз победил с общим счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

«Это игра, в которой я испытал весь спектр эмоций. Очень важная победа. Это была тяжёлая игра. Я рад, что смог перевернуть ход матча. У меня была возможность повести с двумя брейками во втором сете, но соперник слишком хорошо играл. Я боролся, потому что чувствовал, что начал полностью доминировать. В конце концов я собрал все силы в кулак, попытался собрать последние ресурсы, чтобы вырвать победу. Мне удалось вложить много энергии. Я верил в победу до последнего момента. Мне удалось сохранить спокойствие, я горжусь собой», — цитирует Умбера L'Equipe.

Галле. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 15:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Уго Умбер
31
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Комментарии
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