Уго Умбер прокомментировал выход в финал турнира в Галле

Французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Галле. Француз победил с общим счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5).

«Это игра, в которой я испытал весь спектр эмоций. Очень важная победа. Это была тяжёлая игра. Я рад, что смог перевернуть ход матча. У меня была возможность повести с двумя брейками во втором сете, но соперник слишком хорошо играл. Я боролся, потому что чувствовал, что начал полностью доминировать. В конце концов я собрал все силы в кулак, попытался собрать последние ресурсы, чтобы вырвать победу. Мне удалось вложить много энергии. Я верил в победу до последнего момента. Мне удалось сохранить спокойствие, я горжусь собой», — цитирует Умбера L'Equipe.