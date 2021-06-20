Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина расцарапала шею от злости в финальном матче турнира в Бирмингеме

Дарья Касаткина расцарапала шею от злости в финальном матче турнира в Бирмингеме
Георгий Сосно
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина во время финальной игры в Бирмингеме против Онс Жабер из Туниса сильно расцарапала себе шею. После этого инцидента россиянке пришлось взять медицинский тайм-аут.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Eurosport.ru».

Встреча завершилась победой Жабер со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Жабер впервые выиграла титул WTA.

Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.

Новость по теме
Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме
Первый титул россиянки Людмилы Самсоновой! А ведь она сейчас могла представлять Италию Первый титул россиянки Людмилы Самсоновой! А ведь она сейчас могла представлять Италию
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021