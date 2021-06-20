Дарья Касаткина расцарапала шею от злости в финальном матче турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина во время финальной игры в Бирмингеме против Онс Жабер из Туниса сильно расцарапала себе шею. После этого инцидента россиянке пришлось взять медицинский тайм-аут.

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Встреча завершилась победой Жабер со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.



Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.



Жабер впервые выиграла титул WTA.



Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.