Дарья Касаткина расцарапала шею от злости в финальном матче турнира в Бирмингеме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина во время финальной игры в Бирмингеме против Онс Жабер из Туниса сильно расцарапала себе шею. После этого инцидента россиянке пришлось взять медицинский тайм-аут.
Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Eurosport.ru».
Встреча завершилась победой Жабер со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.
Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.
Жабер впервые выиграла титул WTA.
Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.
Новость по темеДарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме
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