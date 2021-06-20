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Дарья Касаткина опубликовала пост в «Инстаграме» после финала в Бирмингеме

Дарья Касаткина опубликовала пост в «Инстаграме» после финала в Бирмингеме
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в своём «Инстаграме» пост после финального матча в Бирмингеме, где она в двух сетах уступила Онс Жабер из Туниса 5:7, 4:6.

«Первый финал на траве, только позитив. Скоро Истбурн. П.С с шеей все ок», — написала Касаткина.

Пост полностью доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.

Жабер впервые выиграла титул WTA.

На следующей неделе Касаткина сыграет на турнире в Истбурне. Помимо нее в соревнованиях примут участие россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Призовой фонд турнира составит $565 530. Действующим победителем является Каролина Плишкова из Чехии.

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