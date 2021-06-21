Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Бад-Хомбурге
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Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв представительницу Дании Клару Таусон со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.
Анна 7 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 189 708 Блинкова поспорит либо с соотечественницей Екатериной Яшиной, пробившейся в основную сетку через квалификацию, либо с немкой Анжеликой Кербер, посеянной под четвёртым номером. Турнир в Бад-Хомбурге завершится 26 июня. В прошлом году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
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