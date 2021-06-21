Медведев сыграет в паре с Карацевым на Играх в Токио

Федерация тенниса России (ФТР) определилась с сочетаниями игроков для участия в парных турнирах на Играх в Токио.
Ранее пресс-служба ФТР сообщила, что в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском - Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
«Решено, что в женском олимпийском турнире сыграют пары Вера Звонарёва/Елена Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском турнире выступят пары Рублёв/Хачанов и Медведев/Карацев. С сочетанием в миксте мы определимся непосредственно в Токио. Но предполагаем, что первую пару составят Веснина/Карацев, а по поводу второй склоняемся к сочетанию Рублёв/Кудерметова», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
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