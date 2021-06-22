Теннисист Стаховский отреагировал на поражение сборной Украины в матче с Австрией на Евро

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал поражение сборной Украины по футболу в матче третьего тура чемпионата Европы с Австрией (0:1). Подопечные Андрея Шевченко завершили групповой этап на третьем месте, набрав 3 очка.
«В первую очередь хочу поблагодарить нашу сборную за бешеные эмоции, которые она мне подарила и ещё подарит. В спорте бывает по-разному, поэтому я их понимаю. Я с ними. Одна команда — одна жизнь», — сказал Стаховский на видео, опубликованном в его «инстаграме».
Первые два места в группе C заняли сборные Нидерландов и Австрии.
Сергей Стаховский является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде, финалистом юниорского Открытого чемпионата США 2004 года. На турнирах «Большого шлема» он не проходил дальше третьего круга.
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