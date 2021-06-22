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Бьянка Андрееску: даже когда казалось, что мир рушится, я оставалась благодарной

Бьянка Андрееску: даже когда казалось, что мир рушится, я оставалась благодарной
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску дала интервью по поводу серии неудач после триумфального выступления на US Open — 2019.

«После такой хорошей игры в 2019-м году… бум, я получаю травму — и выбываю на шесть месяцев.

Потом я готова играть в Индиан-Уэллсе, первый турнир после возвращения, и буквально с этого турнира начинаются проблемы с пандемией. Я пробыла там три дня, затем объявили, что турнир отменяется, и мне пришлось вернуться.

В это время произошли и другие события, некоторые проблемы со здоровьем в моей семье и многое другое, так что мне было очень нелегко с этим справиться. Но, как уже говорила, я действительно старалась пережить эти моменты. После этого случился карантин в Австралии, а затем карантин в Мадриде, я подхватила COVID-19.

Так что все эти вещи происходят снова и снова. Cтараюсь думать о том, что всё происходит не просто так… и я хочу стремиться воспринимать каждый момент как положительный. Даже когда казалось, что мир рушится, я оставалась благодарной, потому что есть люди, которым намного хуже. Я стараюсь держать это в голове», — цитирует Андрееску Tennis Head.

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