Испанский теннисист совершил кувырок в рекламный щит в матче турнира на Мальорке. Видео

Во время игры первого круга турнира на Мальорке испанец Никола Кун отчаянно пытался спастись от матчбола. Он совершил кувырок, врезавшись в рекламный щит.
Соперником Куна был его соотечественник Фелисиано Лопес, который и одержал победу в матче со счётом 6:1, 7:6 (7:4).
Турнир на Мальорке стартовал 21 июня. Финальный матч запланирован на 27 июня. В соревнованиях принимают участие российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов в первом круге оказался сильнее француза Люки Пуйя и сегодня сыграет с Лопесом. Медведев благодаря высокому рейтингу начинает турнир сразу со второго круга. Его первым соперником станет Коренте Муте из Франции.
Турнир ATP-250 на Мальорке проходит впервые. Изначально планировалось провести его ещё в 2020 году, однако в связи с коронавирусом соревнования отменили.
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