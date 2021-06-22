Испанский теннисист совершил кувырок в рекламный щит в матче турнира на Мальорке. Видео

Во время игры первого круга турнира на Мальорке испанец Никола Кун отчаянно пытался спастись от матчбола. Он совершил кувырок, врезавшись в рекламный щит.

Соперником Куна был его соотечественник Фелисиано Лопес, который и одержал победу в матче со счётом 6:1, 7:6 (7:4).

Турнир на Мальорке стартовал 21 июня. Финальный матч запланирован на 27 июня. В соревнованиях принимают участие российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. Хачанов в первом круге оказался сильнее француза Люки Пуйя и сегодня сыграет с Лопесом. Медведев благодаря высокому рейтингу начинает турнир сразу со второго круга. Его первым соперником станет Коренте Муте из Франции.

Турнир ATP-250 на Мальорке проходит впервые. Изначально планировалось провести его ещё в 2020 году, однако в связи с коронавирусом соревнования отменили.