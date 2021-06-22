Доминик Тим будет участвовать в турнире в Гамбурге

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим, в данный момент выступающий на турнире на Мальорке, взял уайлд-кард на грунтовый турнир в Гамбурге. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Рави Убха. Соревнования начнутся 12 июля.

Тим станет единственным игроком топ-10 в сетке Гамбурга и первым сеяным. Ранее теннисист заявил, что не примет участия в Олимпийских играх в Токио.



Кроме того, по информации организаторов, австриец точно выступит в Гамбурге в следующем сезоне.

Доминик Тим — победитель одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде, победитель 17 турниров ATP в одиночном разряде.