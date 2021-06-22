Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Олимпийских играх в Токио

Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Олимпийских играх в Токио
Комментарии

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не примет участия в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония). Аргентинец — двукратный призёр ОИ, он завоёвывал серебро в Рио-де-Жанейро (2016 год) и бронзу в Лондоне (2021 год).

«Реабилитация после операции на коленном суставе идёт хорошо согласно плану врача, но доктор посоветовал Хуан-Мартину продолжить процесс восстановления и пропустить Олимпиаду в Токио», — приводит слова команды дель Потро португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».

Отметим, что Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.

Новость по теме
Хуан-Мартин дель Потро: это мой год. Я не хочу закончить карьеру из-за состояния здоровья
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021