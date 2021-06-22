Хуан-Мартин дель Потро не выступит на Олимпийских играх в Токио

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро не примет участия в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония). Аргентинец — двукратный призёр ОИ, он завоёвывал серебро в Рио-де-Жанейро (2016 год) и бронзу в Лондоне (2021 год).
«Реабилитация после операции на коленном суставе идёт хорошо согласно плану врача, но доктор посоветовал Хуан-Мартину продолжить процесс восстановления и пропустить Олимпиаду в Токио», — приводит слова команды дель Потро португальский журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Отметим, что Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Последний официальный матч дель Потро прошёл в середине июня 2019 года на соревнованиях ATP-500 в Лондоне (Великобритания). После стартовой победы над Денисом Шаповаловым со счётом 7:5, 6:4 Хуан-Мартин не вышел на матч с Фелисьяно Лопесом из Испании.
- 22 июня 2021
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