39-летний Фелисьяно Лопес, обыграв Карена Хачанова, одержал 500-ю победу в карьере

39-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес, обыгравший россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира ATP-250 на Мальорке со счётом 4:6, 6:2, 6:4, одержал 500-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.

Он стал 10-м действующим игроком, которому покорилась данная отметка. В этот список также входят: Роджер Федерер (1247 побед), Рафаэль Надаль (1027), Новак Джокович (961), Энди Маррей (678), Ришар Гаске (556), Фернандо Вердаско (554), Марин Чилич (533), Стэн Вавринка (533), Томми Робредо (533).

«Важнее 500 побед для меня — возможность продолжать играть на подобных турнирах и быть конкурентноспособным. Я не ожидал, что смогу выступать на таком уровне почти в 40 лет», — сказал Лопес.

Следующим соперником Фелисьяно будет француз Адриан Маннарино.