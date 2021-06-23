Корретха — о Федерере: если он не будет бороться за победу на мэйджорах, то уйдёт

Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха высказался по поводу завершения карьеры швейцарца Роджера Федерера.

«Он вернулся через 13 месяцев после получения тяжёлой травмы колена, и мы видим, как сложно ему это далось в 39 лет.

Мы просто можем сказать: «Хорошо, играй так хорошо, как можешь, и тогда мы поддержим тебя, потому что ты дал нам так много, что сейчас нам остаётся только наслаждаться тем, что ты сделал для тенниса»



Это то, что у него есть сейчас, и вы должны принять это, а потом он сам решит, хочет он продолжать или нет. Если он увидит, что готов вернуться на свой лучший уровень, он продолжит. Если же он почувствует, что не может быть на том уровне, на котором хочет, и не может выигрывать «Шлемы», я не думаю, что он будет продолжать" — цитирует Корретху Daily Express.