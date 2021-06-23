Каспер Рууд — о «Большой тройке»: они все входят в топ-15 лучших спортсменов в истории

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением касательно «Большой тройки», в которую традиционно включают испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.
«Каждый член „Большой тройки“ претендует на звание величайшего. Это очень сложный вопрос, потому что у каждого из этих троих есть аргументы, чтобы сказать, что он лучший.
Но то, что сделал Надаль, — это нечто особенное, потому что выиграть 13 раз на таком турнире, как «Ролан Гаррос», просто невероятно. Они все очень хороши и входят в число 10–15 лучших в истории. Не в теннисе, а во всем спорте, — цитирует Рууда Tennis World USA.
Каспер Рууд — единственный норвежец, побеждавший на турнире ATP в одиночном разряде и обладатель рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов.
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