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Каспер Рууд — о «Большой тройке»: они все входят в топ-15 лучших спортсменов в истории

Каспер Рууд — о «Большой тройке»: они все входят в топ-15 лучших спортсменов в истории
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился мнением касательно «Большой тройки», в которую традиционно включают испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Каждый член „Большой тройки“ претендует на звание величайшего. Это очень сложный вопрос, потому что у каждого из этих троих есть аргументы, чтобы сказать, что он лучший.

Но то, что сделал Надаль, — это нечто особенное, потому что выиграть 13 раз на таком турнире, как «Ролан Гаррос», просто невероятно. Они все очень хороши и входят в число 10–15 лучших в истории. Не в теннисе, а во всем спорте, — цитирует Рууда Tennis World USA.

Каспер Рууд — единственный норвежец, побеждавший на турнире ATP в одиночном разряде и обладатель рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов.

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