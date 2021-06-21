Даниил Медведев: Джокович приехал на «Ролан Гаррос» из Белграда и всех уничтожил

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оценил состав участников турнира ATP-250 на Мальорке и рассказал о сложностях игры на траве. Его первым соперником будет победитель матча Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — Корентен Муте (Франция).

«Здесь очень сильный состав участников. Все говорили Новаку Джоковичу: „Почему ты собираешься играть в Белграде перед “Ролан Гаррос»?" Но он получил заряд уверенности там. Не думаю, что в Белграде он показал свой лучший теннис. Но затем он прибыл на «Ролан Гаррос» и всех уничтожил. Я считаю, что иногда полезно подготовиться к турниру «Большого шлема», выиграв несколько матчей.

Когда я начал играть на траве, то принимал участие в челленджерах и некоторых турнирах ATP, но не на центральных кортах. Могу сказать, что центральные корты довольно медленные. Например, в матче с Жилем Симоном в Лондоне у нас каждый второй розыгрыш состоял из 40 ударов. Это было нелегко.

На тренировочных кортах я играю здорово, потому что там очень быстрые мячи. А потом выхожу на центральный корт и вижу, что мяч после отскока останавливается. Нужно адаптировать свою игру, иначе придётся непросто. Но я знаю, что могу хорошо играть на траве", — цитирует Медведева официальный сайт тура.