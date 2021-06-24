ATP выступила с новым заявлением о PTPA, созданной Джоковичем и Поспишилом

ATP выступила с новым заявлением по поводу Ассоциации профессиональных игроков в теннис (PTPA), организованной первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и канадцем Вашеком Поспишилом.
«Защита и продвижение интересов игроков было основным принципом ATP с момента основания ассоциации в 1972 году. В 1990 году этому способствовало создание ATP-тура, равноправного партнёрства между игроками и турнирами. Благодаря этому игроки получили нечто уникальное: равные права голоса по каждому решению в совете тура.
Создание отдельной организации игроков приведёт к разделению в нашем виде спорта. А это одна из самых больших угроз для развития потенциала тенниса.
ATP будет продолжать делать всё, что в её силах, для защиты интересов своих членов — как игроков, так и турниров», — приводит текст заявления ATP Tennis Head.
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