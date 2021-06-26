Кафельников прокомментировал завоевание Медведевым первого титула на траве

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников высказал мнение о первом титуле Даниила Медведева на травяном покрытии, завоёванном за два дня до старта Уимблдона.

В финальном матче турнира категории АТР-250 на Мальорке первый сеяный Медведев обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2.

«Сложно сказать, скажется ли эта победа на Уимблдоне, потому что это два разных турнира. При этом никто не собирается занижать его результат, безусловно, титул есть титул. Но на Уимблдоне, боюсь, будет другая ситуация, соперник у него очень серьёзный, которому он уже две недели назад проигрывал, поэтому будем наблюдать. Эта победа даёт своего рода уверенность, наверное, это самое главное, что можно извлечь из победы», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В первом круге Уимблдона, который пройдёт в Лондоне с 28 июня по 11 июля, Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.