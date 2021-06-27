Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс приняла решение отказаться от поездки на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония).
Серене задали вопрос по поводу её участия в пресс-конференции, приуроченной к старту Уимблдона.
«Меня нет в списке участников. А если есть, то и не должно быть», — приводит слова Уильямс журналист The Guardian Тумайни Карайол в своём «твиттере».
39-летняя Уильямс четыре раза брала золото Олимпийских игр — один раз в одиночном разряде (Лондон-2012) и три раза в паре с сестрой Винус.
Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.
На Уимблдоне-2021 Серена посеяна под шестым номером и в первом круге сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.
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