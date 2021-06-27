Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио

Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс приняла решение отказаться от поездки на грядущие Олимпийские игры в Токио (Япония).

Серене задали вопрос по поводу её участия в пресс-конференции, приуроченной к старту Уимблдона.

«Меня нет в списке участников. А если есть, то и не должно быть», — приводит слова Уильямс журналист The Guardian Тумайни Карайол в своём «твиттере».

39-летняя Уильямс четыре раза брала золото Олимпийских игр — один раз в одиночном разряде (Лондон-2012) и три раза в паре с сестрой Винус.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

На Уимблдоне-2021 Серена посеяна под шестым номером и в первом круге сразится с представительницей Беларуси Александрой Саснович.

Новость по теме
Серена Уильямс призналась, что её участие на ОИ в Токио под вопросом
«Я хочу простить. Когда-нибудь…» Что осталось скрыто после убийства сестры Серены Уильямс? «Я хочу простить. Когда-нибудь…» Что осталось скрыто после убийства сестры Серены Уильямс?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021