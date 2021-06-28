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Ига Свёнтек вышла во второй раунд Уимблдона, где может сыграть с Верой Звонарёвой

Ига Свёнтек вышла во второй раунд Уимблдона, где может сыграть с Верой Звонарёвой
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Польская теннисистка, победительница юниорского Уимблдона-2018 Ига Свёнтек вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Тайвани Шувэй Се.

Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Свёнтек выполнила четыре эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Се один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг турнира Свёнтек сразится с победительницей встречи между Мари Боузковой из Чехии и россиянкой Верой Звонарёвой.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Се Шувэй
69
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
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