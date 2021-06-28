Ига Свёнтек вышла во второй раунд Уимблдона, где может сыграть с Верой Звонарёвой

Польская теннисистка, победительница юниорского Уимблдона-2018 Ига Свёнтек вышла во второй раунд Уимблдона. В стартовом матче она обыграла представительницу Тайвани Шувэй Се.



Для победы Свёнтек потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу польки. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.



Свёнтек выполнила четыре эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Се один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.



За выход в третий круг турнира Свёнтек сразится с победительницей встречи между Мари Боузковой из Чехии и россиянкой Верой Звонарёвой.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.