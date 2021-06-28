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Рублёв вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса

Рублёв вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Рублёв одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Пятый сеяный Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Дельбонис подал семь эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис на Уимблдоне.

Следующим соперником Рублёва будет либо Ллойд Джордж Харрис из ЮАР, либо представитель Литвы Ричардас Беранкис.

Рублёв в третий раз играет на Уимблдоне (ранее — в 2017 и 2019 годах). Пока его высшее достижение — выход во второй круг.

Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:55 МСК
Федерико Дельбонис
47
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 1 2  
4 		6 6 6  
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Восхитительный полёт Рублёва – и он во 2-м круге Уимблдона! Но не все фавориты идут дальше Восхитительный полёт Рублёва – и он во 2-м круге Уимблдона! Но не все фавориты идут дальше
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