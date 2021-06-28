Рублёв вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Рублёв одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Пятый сеяный Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Дельбонис подал семь эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис на Уимблдоне.

Следующим соперником Рублёва будет либо Ллойд Джордж Харрис из ЮАР, либо представитель Литвы Ричардас Беранкис.

Рублёв в третий раз играет на Уимблдоне (ранее — в 2017 и 2019 годах). Пока его высшее достижение — выход во второй круг.