Рублёв вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг Уимблдона. В стартовом матче Рублёв одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.
Пятый сеяный Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Дельбонис подал семь эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Федерико Дельбонис на Уимблдоне.
Следующим соперником Рублёва будет либо Ллойд Джордж Харрис из ЮАР, либо представитель Литвы Ричардас Беранкис.
Рублёв в третий раз играет на Уимблдоне (ранее — в 2017 и 2019 годах). Пока его высшее достижение — выход во второй круг.
Уимблдон (м). 1-й круг
28 июня 2021, понедельник. 18:55 МСК
47
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|1
|2
|
|6
|6
|6
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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