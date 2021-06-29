Шамиль Тарпищев оценил игру Даниила Медведева в первом круге Уимблдона

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление Даниила Медведева в первом круге Уимблдона. Россиянин в четырёх сетах обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).
«О перспективах Медведева говорить рано, но он играет лучше, чем в начале. Трава имеет специфику, разный отскок по ритму игры. Если взять Циципаса, он не адаптировался. Медведев играет не в лучший теннис, но в достойный. Если пройдёт ещё пару кругов, будет вообще хорошо.
Трава не быстрая, укороченный удар садится, кручёный отскакивает как обычный, плоско резанный отскакивает низко, преимущество Медведева в последнем. Реально, тяжело играть по восходящему, потому что вариации по отскоку другие. Циципас попался как раз на этом. А Медведев набирает и турнир на Мальорке пошёл ему на пользу. Это было правильное решение. Да и Штруффа надо проходить, так что всё нормально пока складывается для Даниила», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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