Елена Веснина: долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но всё было не зря
Поделиться
Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своём «Инстаграме» фотографию с первой игры на Уимблдоне, в которой россиянка оказалась сильнее соперницы из Италии Мартины Тревизиан со счётом 7:5, 6:1.
«Долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но всё было не зря. 2 круг Уимблдона. Спасибо за поддержку», — подписала фотографию Елена.
Пост полностью доступен в «Инстаграме» Елены.
Во втором круге турнира Веснина сыграет с Кори Гауфф из США.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в финальной встрече Серену Уильямс (США). В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.
Новость по темеЕлена Веснина вышла во 2-й круг Уимблдона
Комментарии
- 30 июня 2021
-
16:51
-
16:36
-
16:26
-
15:42
-
14:45
-
14:36
-
14:16
-
14:04
-
13:41
-
13:11
-
11:59
-
11:12
-
11:08
-
10:52
-
10:31
-
09:35
-
09:18
-
00:46
-
00:31
-
00:01
- 29 июня 2021
-
23:32
-
23:20
-
23:05
-
22:48
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:44
-
20:57
-
20:56
-
20:33
-
20:23
-
19:57
Партнерский контент