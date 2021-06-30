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Елена Веснина: долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но всё было не зря

Елена Веснина: долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но всё было не зря
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Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своём «Инстаграме» фотографию с первой игры на Уимблдоне, в которой россиянка оказалась сильнее соперницы из Италии Мартины Тревизиан со счётом 7:5, 6:1.

«Долгое ожидание матча, дождливый день в Лондоне, но всё было не зря. 2 круг Уимблдона. Спасибо за поддержку», — подписала фотографию Елена.

Пост полностью доступен в «Инстаграме» Елены.

Во втором круге турнира Веснина сыграет с Кори Гауфф из США.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп (Румыния), которая в 2019 году обыграла в финальной встрече Серену Уильямс (США). В прошлом году турнир был отменён из-за коронавируса.

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