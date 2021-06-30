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Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу США Клэр Лю.

Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Елены. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Рыбакина выполнила семь эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты — 3 из 3. Её соперница Лю пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в четвёртый круг турнира Рыбакина сразится с победительницей встречи между Марией Саккари из Греции и американкой Шелби Роджерс.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
30 июня 2021, среда. 18:45 МСК
Клэр Лю
120
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Елена Рыбакина
20
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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