Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу США Клэр Лю.



Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Елены. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



Рыбакина выполнила семь эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты — 3 из 3. Её соперница Лю пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.



За выход в четвёртый круг турнира Рыбакина сразится с победительницей встречи между Марией Саккари из Греции и американкой Шелби Роджерс.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.