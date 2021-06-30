Елена Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла представительницу США Клэр Лю.
Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Елены. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Рыбакина выполнила семь эйсов, совершила четыре двойные ошибки и реализовала все свои брейк-пойнты — 3 из 3. Её соперница Лю пять раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.
За выход в четвёртый круг турнира Рыбакина сразится с победительницей встречи между Марией Саккари из Греции и американкой Шелби Роджерс.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
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