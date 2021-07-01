«Готовят реальных профессионалов». Исинбаева — о тренировках дочки в академии Муратоглу

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева рассказала о распорядке дня её шестилетней дочери Евы в знаменитой теннисной академии Патрика Муратоглу.

«Начинаются тренировки у Евы в 07:30. Подъём в 06:00. Так как ещё и сыночек рядом, то время беру с запасом. На завтрак овсянка, обоим, без обсуждения. Перед тренировкой 15-минутная разминка обязательно. 3 часа теннис + 1,5 часа физическая тренировка. Каждый день физическая тренировка разная. На реакцию и скорость, на силу и ловкость, эстафеты + командная игра, упражнения на статику.

И меня очень радует, что 10-15 минут после каждой тренировки делают упражнение на расслабление и растяжку. Готовят реальных профессионалов", — написала Исинбаева.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Исинбаевой