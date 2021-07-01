Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона.
Во втором круге Медведев обыграл испанца Карлос Алкарас Гарфию, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Медведев 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В следующем раунде Уимблдона второй сеяный Медведев сыграет с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) – Бенжамен Бонзи (Франция).
Действующим победителем Уимблдона является серб Новак Джокович, который также успешно преодолел первый круг текущего розыгрыша. Будущий победитель турнира получит £ 1,7 млн призовых.
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