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Футболист «Алании» жёстко оскорбил Дарью Касаткину за поражение на Уимблдоне

Футболист «Алании» жёстко оскорбил Дарью Касаткину за поражение на Уимблдоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншот, где запечатлено оскорбительное сообщение от футболиста «Алании» Владимира Хубулова. Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко критиковал Касаткину за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко.

Футболист «Алании» оскорбил Дарью Касаткину за проигрыш на Уимблдоне

Футболист «Алании» оскорбил Дарью Касаткину за проигрыш на Уимблдоне

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. ФК «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку», — прокомментировала произошедшее Касаткина.

24-летняя Касаткина – бывшая десятая ракетка мира, обладательница четырёх титулов на уровне WTA.

20-летний Хубулов в сезоне ПФЛ — 2020/2021 провёл за «Аланию» 25 официальных матчей, в которых забил 2 мяча.

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