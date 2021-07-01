Касаткина в упорной борьбе проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона
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24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Во втором круге россиянка проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Встреча прошла в трёх сетах и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Остапенко — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде турнира Остапенко сразится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.
Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 17:15 МСК
35
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
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|3
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34
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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