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Касаткина в упорной борьбе проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона

Касаткина в упорной борьбе проиграла Остапенко во втором круге Уимблдона
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24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Уимблдона.

Во втором круге россиянка проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко. Встреча прошла в трёх сетах и завершилась со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко. Касаткина 2 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Остапенко — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира Остапенко сразится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Ализе Корне (Франция).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 2-й круг
01 июля 2021, четверг. 17:15 МСК
Дарья Касаткина
35
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 8
         
Елена Остапенко
34
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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