Зверев вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Фритца

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Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга четвёртый сеяный Зверев нанёс поражение 31-й ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 38 минут.

Зверев подал 19 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Фритц 13 раз подал навылет, 8 раз ошибся на подаче и взял одну подачу Зверева.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира 24-летний Зверев сыграет с 16-м сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Зверев повторил своё лучшее достижение на Уимблдоне. Ранее Александр выходил в 1/8 финала в 2017 году.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч мужского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Новак Джокович (Сербия).