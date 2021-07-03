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Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Норри

Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Норри
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга шестой сеяный Федерер нанёс поражение 29-й ракетке турнира британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 час 35 минут.

Федерер семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Норри подал 12 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Федерер сыграет с 23-м сеяным итальянцем Лоренцо Сонего.

Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон (2003–2007, 2009, 2012, 2017). Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, ставший чемпионом в 2019 году. В 2020 году травяной сезон был отменён из-за пандемии коронавируса.

Уимблдон (м). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 17:20 МСК
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6  
4 		4 7 4  
             
Кэмерон Норри
34
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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