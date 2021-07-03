Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Норри

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга шестой сеяный Федерер нанёс поражение 29-й ракетке турнира британцу Кэмерону Норри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 2 час 35 минут.
Федерер семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Норри подал 12 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира Федерер сыграет с 23-м сеяным итальянцем Лоренцо Сонего.
Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон (2003–2007, 2009, 2012, 2017). Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, ставший чемпионом в 2019 году. В 2020 году травяной сезон был отменён из-за пандемии коронавируса.
- 3 июля 2021
-
20:17
-
20:17
-
19:45
-
19:29
-
18:51
-
18:51
-
18:15
-
17:47
-
17:25
-
16:56
-
16:53
-
16:46
-
16:30
-
16:21
-
16:15
-
14:56
-
14:08
-
13:29
-
12:47
-
11:55
-
11:35
-
11:18
-
10:10
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:23
-
09:22
-
01:05
-
00:30
- 2 июля 2021
-
23:58
-
23:44
-
22:37
-
21:55
-
21:11